Santos anuncia empréstimo de Nonato ao Fluminense

Nonato chega como novo reforço do Fluminense até o meio de 2025 (Reinaldo Campos/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/07/2024 - 19:28 • Rio de Janeiro (RJ)

O Santos anunciou o empréstimo do meia Nonato ao Fluminense até julho de 2025. O Tricolor tem a opção de estender o vínculo até dezembro do próximo ano, mas também da compra em definitivo.

Essa será a segunda passagem do volante pelo Time de Guerreiros, que atuou pelo clube carioca entre 2021 e 2022. O atleta pertencia ao Internacional, que decidiu vendê-lo para o Ludogorets, da Bulgária.

No ano passado, Nonato chegou ao Santos como uma peça importante na busca pela permanência da equipe na Série A. No entanto, o meia não figurava entre as principais opções do técnico Fábio Carille em 2024.

Com isso, o volante é o segundo reforço do Fluminense na janela de transferências do meio do ano. Além do atleta, o Tricolor já anunciou Thiago Silva e está em busca de novos nomes para Mano Menezes.