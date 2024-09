Santos amarga sequência negativa contra o América-MG e vive dia decisivo na Série B

Fotos: Raul Baretta/ Santos







Escrito por Lance! • Publicada em 15/09/2024 - 10:01 • Rio de Janeiro (RJ)

O Santos vai enfrentar o América-MG, neste domingo (15), na Vila Via Sorte, às 16h. O confronto, que já terá contornos de decisão, não tem sido fácil para o Peixe. Nos últimos 10 jogos contra o Coelho, apenas três vitórias foram conquistadas pelo Santos.

Neste jogo, o América-MG também vai ter uma histórica oportunidade de empatar o confronto direto entre as equipes. Em 20 jogos disputados, nove vitórias do Peixe, três empates e oito vitórias do Coelho.

Além dos três pontos habituais e importantes na luta pelo acesso, uma vitória nesta partida seria importante para que o Santos não deixe o Novorizontino disparar na liderança. O Tigre, que venceu seu último jogo, já abriu quatro pontos de vantagem.

Após vencer o primeiro turno da Série B, o Santos diminuiu o ritmo e passou a oscilar. A queda de rendimento refletiu também no desempenho em casa, onde o Peixe ainda não venceu neste returno. Nos três jogos como mandante, empatou dois e perdeu um. Uma campanha muito diferente do primeiro turno, quando teve 81,4% de aproveitamento (sete vitórias, um empate e uma derrota). Uma viatura sobre o Coelho pode marcar um ponto de virada na temporada do Santos.

Retrospecto Santos e América-MG

Apesar da vitória sobre o Brusque por 1 a 0 na última rodada, o Peixe segue pressionado a apresentar um melhor desempenho. Nos últimos cinco jogos, o time venceu apenas uma partida, empatou três e perdeu um. O técnico Fábio Carille busca embalar boa sequência para tentar afastar o risco de demissão.

O América-MG, vem de cenário semelhante. Os mineiros conseguiram uma vitória por 3 a 0 sobre o Guarani na rodada anterior, mas antes enfrentaram uma dura sequência de dois empates e duas derrotas.

A partida também marcará o reencontro do técnico Lisca com o Santos. Ele treinou o Peixe em 2022 por apenas oito partidas.

Vale lembrar, que o jogo entre as duas equipes no primeiro turno do campeonato foi agitado. O Coelho venceu o Peixe por 2 a 1, em Minas Gerais, mas um lance específico gerou muita reclamação por parte dos jogadores, comissão técnica e torcedores do Santos. O primeiro gol do América saiu em um lance em que o goleiro João Paulo se machucou.

Na ocasião, Pituca recuou a bola para o goleiro que, ao ser pressionado, driblou Renato Marques, mas sentiu o tornozelo esquerdo e não conseguiu prosseguir com o lance. O atacante do América-MG, no entanto, não parou a jogada. Ele recuperou a bola e chutou ao gol, abrindo o placar.

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS X AMÉRICA-MG 25ª RODADA - SÉRIE B DO CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 15 de setembro, às 16h

📍 Local: Vila Viva Sorte, em Santos (SP)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere

🟨 Árbitro: Arthur Gomes Rabelo 🚩 Assistentes: Douglas Pagung e Gizeli Casaril

🖥️ VAR: Rodrigo Nunes de Sá

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

SANTOS (Técnico: Fábio Carille)

Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero (Laquintana), Guilherme e Wendel Silva.

AMÉRIRA-MG (Técnico: Lisca)

Dalberson; Daniel Borges, Lucão, Ricardo Silva e Marlon; Alê, Juninho e Elizari; Adyson, Rodriguinho e Matheus Davó.