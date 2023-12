5. MARCOS LEONARDO

Já dizia aquele famoso personagem de filme: ou você morre herói, ou vive o suficiente para se tornar vilão. Marcos Leonardo tinha tudo para passar ileso pela péssima temporada do Santos, terminando o ano como artilheiro do time. Desentendimentos com a direção do clube, entretanto, praticamente apagaram tudo de bom que o jogador fez em 2023.



A começar pelo episódio sua não-venda para a Roma (Itália). A direção do clube havia prometido que venderia o jogador na janela do meio do ano. Uma proposta considerada irrecusável do Chelsea para o jovem Deivid Washington, no entanto, fez com que a direção santista descumprisse o acordo com Marcos Leonardo. A reação do centroavante foi imediata: faltou ao treino e se recusou a voltar aos trabalhos enquanto sua situação não fosse resolvida.



Alexandre Gallo controlou a situação, e o jogador voltou para ajudar o Santos na luta contra a queda. Entretanto, na última semana, o jogador trouxe novos problemas para o time ao se atrasar para o embarque rumo a Curitiba, antes da partida contra o Athletico-PR. A situação desconfortável, contornada com um afastamento "soft" - Marcos Leonardo ficou no banco de reservas nas duas últimas partidas - gerou uma enorme crise na semana do jogo mais importante da história do clube.