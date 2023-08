- Eu queria dizer que estou muito feliz. Dá até vontade de chorar hoje aqui. Eu vivi minha vida inteira fora do Brasil e vestir essa camisa significa muito para mim. Para minha mãe, meu pai e meus irmãos. Eu tenho certeza que tá todo muito feliz hoje. Quero agradecer o torcedor santista pela recepção calorosa que me deram. Sei o que significa esse momento para o Santos. Vou me doar ao máximo. Tem muita gente me cobrando por ficar esse período parado. Espero retribuir dentro de campo para tirar dessa situação o mais rápido possível - disse o novo reforço do Alvinegro Praiano.