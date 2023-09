- Antes de mais nada, eu não pedi demissão, coloquei o cargo à disposição para a diretoria do clube após tomar conhecimento de reclamações de parte do elenco em relação ao meu trabalho. O Santos resolveu desligar a comissão técnica inteira do futebol feminino. Tomei conhecimento das supostas queixas de assédio, o que me causou estranheza e revolta. Uma acusação dessa é muito grave e tomarei minhas providências legais, pois quem denuncia tem que provar. Tenho uma carreira profissional de quase 30 anos de forma ilibada e vitoriosa. Nunca tive nenhuma queixa nesse sentido durante toda a minha trajetória. Não aceito que utilizem desse artifício para me tirarem do cargo e tentarem manchar a minha história e a do clube - relatou Kleiton.