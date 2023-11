Além da eleição presidencial, a outra prioridade do clube são os quatro últimos compromissos do Brasileirão. O Santos quer alcançar a pontuação necessária para se manter na Série e ainda sonha com vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem. O próximo duelo da equipe será contra o Botafogo, no domingo (26), às 16 horas, no Estádio Nilton Santos.