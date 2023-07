Conversei com o professor no particular, e, trabalhando no dia a dia, é um time com muito potencial, muitos jogadores jovens, tecnicamente com muita qualidade. Você vê os meninos fazendo coisas no treino que são superiores. É um cara que está em busca dos resultados, um trabalho firme e sério. O Santos, com um grupo jovem, nas mãos dele, todos empenhados e atenciosos ao que ele está pedindo. Esse empenho em conjunto fará diferença no resultado.