Odair foi desligado do Peixe após a derrota por 2 a 0 contra o Corinthians, na 11ª rodada. Após a partida, o Alvinegro tinha 10 gols sofridos no campeonato e estava entre as cinco defesas menos vazadas do campeonato. Até a 7ª rodada, o Santos teve a melhor defesa do torneio, com cinco gols sofridos, à frente até do líder Botafogo.