À reportagem, também foram relatados alguns pontos de preocupação, como a proximidade com o fim do mandato de Rueda (dezembro de 2023) e o receio de que seja uma 'nova reforma da Vila Belmiro'. As tratativas para as obras no estádio santista acontecem há muito tempo e existe cobrança para que o projeto saia do papel. Essa é a razão da preocupação interna, que o CT seja uma promessa não cumprida.