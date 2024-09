Carille segue com futuro incerto no Santos após vitória na Série B

(Foto: Divulgação Santos)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 15:27 • Santos (SP)

O Santos voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro, mas o treinador Fábio Carille segue sendo cobrado por resultados positivos em busca do acesso à primeira divisão. Apesar da conquista dos três pontos fora de casa, o futuro do treinador é incerto, e o desempenho do Peixe no próximo duelo, na Vila Viva Sorte, será importante para definir os próximos passos.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

No segundo turno, o rendimento da equipe comandada por Carille, em casa, apresentou queda significativa. Nos últimos jogos na Vila foram três empates e uma derrota, somando apenas três pontos de 12 possíveis no campeonato.

Fábio Carille já foi cobrado pela diretoria e, em resposta após partida contra o Brusque, afirmou que o alívio da pressão ao voltar a vencer era momentânea. O treinador demonstrou consciência sobre a responsabilidade de obter um resultado positivo no próximo jogo (contra o América-MG).

Marcelo Teixeira, o Presidente do clube, saiu em defesa do trabalho executado pelo treinador, na última segunda-feira (9), no programa Letsgoat, no YouTube do canal GOAT.

- O trabalho de Carille é recente e curto, e embora o torcedor queira ver um Santos competitivo, é importante lembrar que o time disputa a Série B. O foco deve ser a soma de pontos para garantir o acesso. Avaliar o treinador apenas pelo desempenho atual é um erro; a análise deve incluir toda a comissão técnica, que vem trabalhando para melhorar o rendimento da equipe - afirmou.

Ainda sobre Carille, Teixeira ressaltou a importância em evitar mudanças precipitadas dentro do clube.

“O Santos oscila no desempenho, mas é essencial ter equilíbrio nas decisões e evitar mudanças precipitadas. Mesmo com insatisfações, o clube precisa agir com cautela, priorizando a continuidade e o amadurecimento do trabalho atual para alcançar os objetivos planejados a longo prazo, como o retorno a competições internacionais” - completou.

(Foto: Divulgação Santos)

Situação do Santos

Faltando apenas 13 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, o Santos soma 43 pontos, apenas um à frente do terceiro e quarto colocado, Mirassol e Vila Nova. Logo atrás vêm o Ceará, com 39 pontos na quinta posição.

Com isso, o acesso do Peixe à elite do futebol ainda não é garantido. A equipe comandada por Fábio Carille precisa apresentar melhores desempenhos nos próximos duelos para garantir a disputa da Série A em 2025.