O jogador entrou no segundo tempo, junto com o meio-campista Soteldo, na partida do último domingo (20). A dupla venezuelana conseguiu surtir efeito no campo de jogo. Com boas recuperações de bola, a estreia do atleta foi bem vista pela torcida do Santos. Além disso, ele começou a construção da jogada de empate diante do Grêmio.