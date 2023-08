Confronto brasileiro das oitavas de final, Palmeiras e Atlético Mineiro se enfrentam no Allianz Parque, na noite desta quarta-feira (9), às 21h30. O Verdão venceu o jogo de ida e é favorito para avançar. De olho nisso, a Lance! Betting lançou uma odd turbinada para o Verdão abrir o placar e sair com a vitória! Anteriormente, essa cotação estava em 2.08, mas agora vale 2.50! Não dá para deixar essa passar!

Principais estatísticas de Verdão e Galo

Precisa de razões para acreditar que as odds turbinadas podem se concretizar? Vamos lá:

Em cinco encontros na história da Libertadores, o Palmeiras eliminou o Atlético-MG em todas as ocasiões. Para resumir, o Palmeiras venceu uma vez, no último encontro na quarta-feira passada, e houve quatro empates. O Galo nunca venceu o Verdão pela Libertadores!

(Foto by Rafael Costa / AFP)

Em números gerais, são 81 jogos, com 36 vitórias do Palmeiras, 19 empates e 26 vitórias do Galo.