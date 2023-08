Esportes populares para começar a apostar

O basquete também atrai muitos apostadores, com a crescente popularidade da NBA e outras ligas ao redor do mundo. No Brasil, onde há um grande número de fãs de NBA, o basquete se destaca nas apostas online.

As lutas do UFC também são bastante procuradas pelos apostadores. Contando com mercados simples para apostar, como vencedor da luta ou o round que a luta terminará, a adrenalina dos combates faz sucesso no universo das apostas.