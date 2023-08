Quem apostou nas turbinadas da Lance! Betting na rodada de terça-feira (8) se deu bem, afinal, o Internacional marcou gol diante do River Plate, duelo que terminou 2 a 1 para o time brasileiro no tempo normal, e o Athletico-PR venceu o Bolívar por 2 a 0, também no tempo regulamentar. Ou seja, duas turbinadas interessantes que renderam um lucro maior ao apostador da Lance! Betting .

Quem apostou R$ 10 na vitória do Furacão lucrou R$ 20, mesmo valor de quem apostou, também R$ 10, que o Colorado balançaria as redes contra os argentinos. As odds turbinadas são uma ótima opção para quem quer lucrar ainda mais, portanto, fique de olho na Lance! Betting para não perder as promoções.