Na disputa, o tricolor gaúcho teve atuação terrível para uma equipe com mando de campo. Com apenas um arremate contra a baliza. Por outro lado, o rubro negro carioca se sentiu à vontade e controlou a bola por 65% do tempo, 14 finalizações e seis chutes na meta. Balançando as redes com Gabigol e gol contra de Bruno Alves. A última partida foi contra o Goiás no estádio da Serrinha e pela 17ª rodada do Brasileirão. O Grêmio jogou neste confronto e por pouco não perdeu. O Esmeraldino marcou com Matheus Babi, 77’, e estava com os três pontos nas mãos. No entanto, o tricolor empatou no final com André e impediu a derrota.