Palpite: Uruguai x Paraguai – Eliminatórias Sul-Americanas para Copa de 2026 – 6/9/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 02:30 • Rio de Janeiro

Em situação bastante confortável na tabela das Eliminatórias da Copa do Mundo, o Uruguai encara o Paraguai na sétima rodada, adversário este que figura fora da zona de classificação. O jogo começa às 20h30 (de Brasília) da sexta-feira (6). As equipes se encontram no Estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai. Assista no SporTV.

Palpite Uruguai x Paraguai

Além de ter terminado no pódio da Copa América, o Uruguai faz uma excelente campanha nas Eliminatórias da Copa do Mundo, sendo o vice-líder da tabela no momento. Do outro lado, o Paraguai teve uma terrível apresentação na competição mais recente, deixando a Copa América sem somar um ponto sequer na fase de grupos.

Apesar do bom setor ofensivo da Seleção Paraguaia, o elenco apresenta um sistema defensivo desorganizado e recheado de brechas. Diferente do Uruguai, que é mais estruturado taticamente e terá o apoio da torcida no Estádio Centenário para somar mais três pontos nas eliminatórias. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Uruguai”.

Palpite Final: Uruguai vence

Uruguai e seu desempenho atual

O Uruguai cumpre bem até o momento seu papel de forte candidato a estar na próxima Copa do Mundo. Nas Eliminatórias Sul-Americanas, é atualmente o vice-líder da tabela, estando atrás apenas da Argentina.

Ao final da sexta rodada, os uruguaios ostentam treze pontos, que foram conquistados através de quatro vitórias, um empate e uma derrota. Estatisticamente, apresenta números sólidos nos dois principais setores do campo, com 13 gols marcados e apenas 5 sofridos.

Recentemente, terminou no pódio da Copa América. Em uma campanha que avançou aos playoffs na liderança do Grupo C e venceu as quartas de final contra o Brasil, foi eliminado apenas nas semifinais ao cruzar o caminho da Colômbia, onde perdeu no tempo regulamentar por 1 a 0.

Paraguai e sua última performance

O Paraguai deve ter extrema dificuldade para marcar presença na próxima Copa do Mundo. Ao final da sexta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, foi capaz de vencer uma única partida até então, quando desbancou a Seleção Boliviana por 1 a 0.

Nas outras cinco partidas, empatou duas e perdeu três. Por este motivo, a Seleção Paraguaia aparece na zona de repescagem, sendo o sétimo colocado com apenas cinco pontos somados.

Na competição mais recente dos paraguaios, fizeram uma vexatória campanha na Copa América. Em grupo com Colômbia, Brasil e Costa Rica, não foi capaz de somar um ponto sequer, perdendo todas as três rodadas disputadas na competição.