Este jogo será encarado com muita seriedade por ambos os lados, visto que vale uma vaga nas oitavas de final da Copa Sul-americana. O Universitario tem a vantagem de jogar em casa e vem de vitória no Campeonato Peruano. Por outro lado, o Corinthians vem de sucesso que garantiu vaga na semi da Copa do Brasil e chega com três vitórias consecutivas.