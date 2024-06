Palpite: Turquia x Portugal – Eurocopa – 22/6/2024

(Photo by JOHN MACDOUGALL / AFP)







Publicada em 22/06/2024 - 01:02 • Atualizada em 24/06/2024 - 13:52

Após vencer sua estreia em um dos jogos mais eletrizantes da Euro 2024, a Turquia encara a Seleção Portuguesa, que sofreu para confirmar os três pontos na rodada inaugural. O jogo começa às 13h (de Brasília) de sábado (22). As equipes se encontram no Signal Iduna Park, em Dortmund, Alemanha. Assista no SporTV e Globoplay.

Palpite Turquia x Portugal

No confronto mais acirrado da primeira rodada, a Turquia superou a Geórgia por 3 a 1 e figura na liderança do Grupo C pelo saldo de gols. Enquanto isso, Portugal não teve uma estreia tão convincente diante da República Tcheca, mas com gol no minuto final, garantiu os três pontos ao vencer de virada.

Por mais que Portugal tenha tido dificuldade em balançar as redes na rodada inaugural, criou diversas oportunidades. Contra uma defesa turca recheada de brechas, os portugueses devem mais uma vez ser perigosos no setor ofensivo e é provável que confirmem o favoritismo. Sendo assim, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Portugal”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Portugal

​- 1.55 na bet365

- 1.55 na Betano

- 1.53 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Saiba como apostar nos principais torneios de futebol do Brasil e do mundo.

Turquia e seu desempenho atual

A Turquia vinha com a expectativa em baixa para sua estreia na Euro 2024. Afinal, perdeu três dos quatro amistosos disputados na atual temporada, além de ter empatado na outra oportunidade.

Porém, teve a adversária menos temida do Grupo F, Geórgia, logo na estreia da competição. A primeira etapa foi marcada por um gol de cada lado, com Muldur fazendo a favor da Turquia e Mikautadze para a Geórgia.

Na etapa final, a Seleção Turca começou atacando e a pressão surtiu efeito logo aos 15 minutos, com Guler colocando a equipe novamente em vantagem. No último minuto acrescido pelo árbitro, Akturkoglu ampliou para 3 a 1.

Portugal e sua última performance

Portugal não teve a facilidade que imaginava para confirmar o favoritismo na estreia da Euro 2024. Diante da República Tcheca, até começou melhor e buscou o gol desde o primeiro minuto.

No entanto, quem abriu o placar foi a Seleção Tcheca, com Lukas Provod abrindo o placar aos 62 minutos. No entanto, sete minutos mais tarde, Hranac empurrou contra a própria rede e empatou a partida.

O placar que caminhava para a igualdade ao final da partida teve um desfecho diferente com a entrada de Francisco Conceicao nos acréscimos. Dois minutos após sua entrada no lugar de Vitinha, balançou as redes e colocou a Seleção Portuguesa em vantagem por 2 a 1.