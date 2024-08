Palpite: Talleres de Córdoba x River Plate – Copa Libertadores – 14/8/2024

(Divulgação/Conmebol)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Após ter realizado uma sólida campanha na fase inicial, o River Plate garantiu a liderança do Grupo H e enfrenta o vice-líder do Grupo B, Talleres de Córdoba, nas oitavas de final da Copa Libertadores. O jogo começa às 21h30 (de Brasília) da quarta-feira (14). As equipes se encontram no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, Argentina.

Palpite Talleres de Córdoba x River Plate

Apesar de ter se classificado com autoridade às oitavas de final da Liberta, o Talleres de Córdoba teve que se contentar com a segunda posição de seu respectivo grupo, já que perdeu a rodada final contra o São Paulo. Enquanto isso, o River Plate garantiu uma campanha invicta na fase de grupos da Copa Libertadores, provando o porque é uma das principais equipes da atualidade no futebol argentino.

Com as duas equipes vivendo um momento conturbado na temporada e de baixo aproveitamento, dificilmente irão se expor defensivamente no duelo mais importante do ano para os clubes. Por este motivo, é provável que saiam satisfeitos de campo com a igualdade neste clássico do futebol argentino. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Aposte nos seus times de futebol favoritos com o código bônus Superbet.

Talleres de Córdoba e seu desempenho atual

O Talleres de Córdoba teve uma apresentação robusta e acima das expectativas na fase inicial da Copa Libertadores. Em grupo com São Paulo, Barcelona de Guayaquil e Cobresal, era esperado que brigasse por vaga na próxima fase, mas com dificuldade em avançar.

No entanto, o clube argentino surpreendeu e conseguiu uma classificação maiúscula, resultado de uma trajetória com quatro vitórias, um empate e uma derrota. Só não terminou na liderança, porque acabou derrotado contra o SPFC na rodada final.

No Campeonato Argentino, passa por um momento ruim e não vence há cinco rodadas consecutivas. Mesmo assim, é o sexto colocado e segue brigando pelo topo da tabela, tendo apenas três pontos a menos que o líder.

River Plate e sua última performance

O River Plate também não faz performances tão robustas nas últimas rodadas disputadas no Campeonato Argentino. Foi capaz de vencer apenas uma das cinco partidas mais recentes.

Estando na nona posição da tabela da Liga Profissional, o elenco possui cinco pontos de distância em relação ao líder, Huracán, e faz uma campanha marcada por quatro vitórias, três empates e três derrotas na competição.

No entanto, o elenco fez uma apresentação surpreendente na fase inicial da Liberta. No Grupo H, terminou de maneira invicta ao enfrentar as equipes do Nacional, Libertado e Deportivo Táchira em jogos de ida e volta, com cinco vitórias e um empate nas seis rodadas disputadas.