Palpite: Slovan Bratislava x Manchester City – Liga dos Campeões – 01/10/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Apesar do empate na estreia da Liga dos Campeões, o Manchester City segue sendo um dos favoritos a se classificar aos playoffs nas primeiras posições. Seu oponente desta rodada, Slovan Bratislava, foi goleado pelo Celtic na primeira aparição. O jogo começa às 16h (de Brasília) da terça-feira (1). As equipes se encontram no Estádio Pólo Tehelné, em Bratislava, Eslováquia. Assista este confronto na Max.

Palpite Slovan Bratislava x Manchester City

Apesar de ser dominante no futebol eslovaco, o Slovan Bratislava deve ter enorme dificuldade para pontuar na Liga dos Campeões, já que foi goleado na primeira rodada pelo Celtic. Enquanto isso, o Manchester City ficou apenas no empate em sua estreia pela Champions, mas segue sendo um forte candidato ao título da atual edição.

Não há maiores razões para crer em um resultado diferente. Mesmo atuando como visitante, o Manchester City é “infinitamente” superior ao clube eslovaco, sendo provável uma possível goleada do clube inglês diante do Slovan Bratislava. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Manchester City”.

Palpite Final: Manchester City vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Slovan Bratislava e seu desempenho atual

O Slovan Bratislava não oferece margem para a concorrência no futebol eslovaco. Atual hexacampeão consecutivo da divisão de elite de seu país, caminha para mais um título na atual temporada.

Líder isolado da tabela na edição 2024/2025, aparece com 21 pontos somados ao final da oitava rodada. Apesar de ter sido derrotado em uma oportunidade, venceu os outros sete duelos na competição, tendo quatro pontos a mais que o vice-líder.

Porém, a equipe foi atropelada na primeira rodada da Liga dos Campeões. Em confronto que visitou o Celtic na Escócia, não teve a menor chance de pontuar na estreia, onde acabou goleado por 5 a 1. O gol de honra marcado pelo clube eslovaco foi feito por Kevin Wimmer, quando a partida ainda estava “apenas” 3 a 0 para os mandantes.

Manchester City e sua última performance

O Manchester City segue invicto na atual temporada. Na divisão de elite do futebol inglês, o atual tetracampeão consecutivo da competição faz mais um excelente início de campanha, sendo o segundo colocado ao final da 6ª rodada com 14 pontos somados.

No entanto, é válido ressaltar que a equipe não conseguiu vencer nas últimas duas partidas dentro da Premier League, onde empatou contra o Arsenal e o Newcastle, respectivamente. Por este motivo, perdeu a liderança da tabela, sendo ultrapassado pelo Liverpool.

Na rodada inaugural da Liga dos Campeões, recebeu a Inter de Milão no Etihad Stadium. Apesar de ter sido superior durante os 90 minutos e ter criado quase o dobro de chances que o clube italiano, teve que se contentar com um empate sem gols.