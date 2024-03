Palpite: São Paulo x Ferroviária – Campeonato Brasileiro Feminino – 22/3/2024

Jogadora da Ferroviária atuando contra o Corinthians na Supercopa do Brasil Feminina (Foto: IMAGO / TheNews2)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/03/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

O São Paulo e a Ferroviária possuem os mesmos resultados, uma vitória e um empate e disputam a liderança. Este grande jogo pela primeira posição tem início nesta sexta-feira (22) às 19h (de Brasília). E os times se encontram no Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel, em São Paulo, SP, Brasil. Assista no SPFC Play.

Palpite São Paulo x Ferroviária

Os dois times venceram o jogo mais recente e empataram na estreia. Então, possuem os mesmos quatro pontos e estão empatados. No entanto, o São Paulo tem um saldo de gols maior e está à frente da Ferroviária ocupando a primeira posição.

Devido aos bons resultados de ambos, é aguardada uma partida muito equilibrada e recheada de emoções. A indicação aos apostadores de plantão é no mercado de “Total de Escanteios – Mais de 8,5”. Precisamos de ao menos nove tiros de canto para obter o “Green” nesta opção.

Palpite do Jogo - Total de Escanteios – Mais de 8,5

​- 1.90 na bet365

- 1.90 na Betano

- 1.85 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Como chega o São Paulo

O São Paulo terminou o Campeonato Brasileiro de 2023 na sétima posição da classificação geral. Assim, somou 25 pontos nas 15 rodadas disputadas, vencendo sete vezes e empatando quatro, além de ter sofrido quatro derrotas.

Nesta edição, as tricolores já contam com quatro pontos obtidos e estão na primeira posição da tabela. Então, ganharam um jogo e empataram outro, em dois, e possuem quatro gols de saldo.

A primeira partida no Brasileirão Feminino de 2024 foi contra o Cruzeiro no estádio Castor Cifuentes, terminando com o placar de 1 a 1. No começo do segundo tempo, Marília Furiel abriu o marcador para a Raposa. O São Paulo buscou o empate com Dudinha aos 83 minutos.

Recentemente, a equipe paulista conseguiu a primeira vitória na competição, goleando o Avaí/Kindermann por 4 a 0 no CFA Cotia. As soberanas tiveram ótima performance nos dois tempos e venceram com certa facilidade.

Nos primeiros 45 minutos, Ariel e Camila bateram penalidades e marcaram para o São Paulo. Ao retornar do intervalo, Mariana Santos ampliou fazendo o terceiro gol e a camisa 11 marcou de novo, fechando o resultado.

Como chega a Ferroviária

A Ferroviária apresentou bom desempenho na última temporada do Brasileirão Feminino e terminou na terceira colocação da tabela com 34 pontos, atrás de Corinthians e Palmeiras.

Nesta edição já começou fazendo boas atuações, conquistando uma vitória e um empate nas duas rodadas que já jogou. Então, conta com quatro pontos e está no segundo lugar da tabela, atrás do atual rival apenas pelo saldo de gols.

A estreia no Brasileirão Feminino terminou empatada por 1 a 1 contra o Botafogo no estádio Doutor Adhemar de Barros. As alvinegras saíram na frente com Nath Fabem e as grenás marcaram com Micaelly.

Visitando o Real Brasília no estádio Ciro Machado do Espírito Santo (Defelê), a Ferroviária ganhou por 2 a 0. Apesar do placar maior para as guerreiras grenás, a equipe mandante também deu muito trabalho.

Aos 32 minutos do primeiro tempo, Lelé fez o primeiro gol da Ferrinha e abriu o caminho para o sucesso. Nos acréscimos da segunda etapa, Neném concretizou a vitória balançando as redes pela segunda vez para a Ferroviária.