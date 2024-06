Palpite: São Paulo x Bahia – Campeonato Brasileiro – 30/6/2024

Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 29/06/2024 - 01:04 • Rio de Janeiro

Finalmente voltando a vencer na rodada anterior, o São Paulo terá a difícil missão de encarar o Tricolor Baiano, que segue embalado no Brasileirão e briga pela liderança ao lado do Flamengo. O jogo começa às 16h (de Brasília) de domingo (30). As equipes se encontram no Estádio do MorumBIS, em São Paulo. Assista no Premiere.

Palpite São Paulo x Bahia

Após vivenciar sua pior sequência de resultados desde que Zubeldia assumiu o comando do São Paulo, a equipe voltou a vencer na rodada anterior diante do Criciúma. Do outro lado, o Bahia segue com sua campanha surpreendente na competição, chegando para o embate após ter somado todos os pontos possíveis nas últimas duas rodadas.

Ainda que arriscado tendo em vista o fato do grande momento vivido por seu adversário, o Tricolor Paulista é o favorito nesse confronto. No Estádio do MorumBIS, segue com um alto aproveitamento e performances sólidas, sendo por este motivo o favorito nesta rodada. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – São Paulo”.

Palpite Final: Vitória do São Paulo

São Paulo e seu desempenho atual

O São Paulo viveu recentemente sua pior sequência de resultados desde a chegada do treinador argentino. Após ter empatado contra Internacional e São Paulo, foi derrotado pelo Cuiabá e Vasco, respectivamente.

No último jogo citado anteriormente, foi surpreendido e goleado pelo Vasco em São Januário. No confronto, chegou a abrir o placar com André Silva, mas perdeu por 4 a 1 ao final dos 90 minutos.

Mesmo assim, não se intimidou e buscou os três pontos na última vez que entrou em campo. Em partida que teve o mando de campo, superou o Criciúma sem maiores problemas por 2 a 1, em partida que os gols do Tricolor Paulista foram assinalados por Alisson e Luciano.

Bahia e sua última performance

O Bahia segue com seu incrível aproveitamento na atual edição do Brasileirão. Ao final da 12ª rodada, é o vice-líder por conta do saldo de gols, mas possui a mesma pontuação (24) que o primeiro colocado, Flamengo.

Sob o comando de Rogério Ceni, o Tricolor Baiano segue com performances convincentes nas últimas rodadas. Após o triunfo convincente contra o Cruzeiro por 4 a 1, recebeu o Vasco na Arena Fonte Nova.

Na partida, abriu o placar com Thaciano aos 7 minutos e levou o empate com Paulo Henrique aos 20’. Na segunda etapa, seu adversário teve um jogador expulso por entrada grosseira, onde o Bahia não desperdiçou a oportunidade e venceu por 2 a 1, com o segundo gol da equipe sendo assinalado por Estupinan aos 86’.