Palpite: San Lorenzo x Atlético-MG – Copa Libertadores – 13/8/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 13/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Líder do Grupo G, o Atlético-MG chega como forte candidato a brigar por título nos playoffs da Libertadores. Seu primeiro adversário no mata-mata, San Lorenzo, terminou na segunda colocação do Grupo F. O jogo começa às 21h30 (de Brasília) da terça-feira (13). As equipes se encontram no Estádio Pedro Bidegain, em Buenos Aires.

Palpite San Lorenzo x Atlético-MG

Em má fase, o San Lorenzo foi capaz de vencer apenas uma de suas últimas seis partidas, tendo sua eliminação decretada recentemente na Copa da Argentina. Enquanto isso, o Atlético-MG consegue realizar campanhas consistentes e dentro das expectativas nesta altura da temporada, seguindo na briga pelo título da Copa do Brasil e da Copa Libertadores.

Sabendo da inferioridade técnica de seu elenco, o clube argentino deve propor um estilo de jogo pouco ofensivo e oferecer poucas brechas ao Galo. Sendo este o possível cenário do primeiro duelo entre as equipes, é provável que ambas irão se contentar com a igualdade ao final dos 90 minutos. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

San Lorenzo e seu desempenho atual

O San Lorenzo segue realizando campanhas bem abaixo das expectativas na atual temporada. No Campeonato Argentino, o clube aparece na 24ª colocação entre os 28 participantes.

Apesar de não ter zona de rebaixamento na atual edição da Liga Profissional, é fato que os torcedores do clube seguem insatisfeitos com os resultados em território argentino, tendo em vista que fez uma campanha muito superior no ano passado.

Na fase inicial da Copa Libertadores, o San Lorenzo garantiu a vice-liderança do Grupo F. Atrás apenas do Palmeiras, conseguiu terminar à frente de Independiente del Valle e Liverpool de Montevidéu.

Atlético-MG e sua última performance

O Atlético-MG chega para este confronto após protagonizar o grande clássico mineiro contra a Raposa. Atuando no Estádio do Mineirão, ficou apenas no empate sem gols contra o Cruzeiro, em jogo de poucas chances para os dois lados.

Na tabela do Campeonato Brasileiro, o Galo é “apenas” o oitavo colocado, dono de uma campanha com 29 pontos somados. No entanto, é fato que os torcedores protestam por uma trajetória mais robusta, já que o clube era um dos favoritos ao título desta edição da Série A.

Na fase inicial da Copa Libertadores, o elenco comandado por Gabriel Milito não decepcionou. No Grupo G, terminou à frente de Peñarol, Rosario Central e Caracas, ficando na vice-liderança após uma campanha com cinco vitórias e apenas uma derrota.