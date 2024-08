Palpite: Rosario Central x Fortaleza – Copa Sul-Americana – 14/8/2024

Lucas Emanuel/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Após desbancar o Internacional na primeira fase do mata-mata, o Rosario Central encara o Fortaleza nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, com o clube cearense podendo decidir tudo na Arena Castelão. O jogo começa às 19h (de Brasília) da quarta-feira (14). As equipes se encontram no Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário, Argentina.

Palpite Rosario Central x Fortaleza

Apesar de ter vencido suas duas últimas aparições, o Rosario Central não faz sólidas campanhas na atual temporada, seguindo como coadjuvante em torneios disputados no futebol argentino. Enquanto isso, o Fortaleza ostenta uma sequência de oito jogos consecutivos sem derrotas, além de ter perdido apenas uma partida nas últimas treze vezes que entrou em campo.

Ainda que o Tricolor Cearense possa decidir a vaga nas quartas de final da Arena Castelão, deve sair em vantagem já neste primeiro duelo. Em grande fase e contando com um elenco mais qualificado, deve ser mais ofensivo e eficiente que o clube argentino. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Fortaleza”.

Palpite Final: Fortaleza vence

Rosario Central e seu desempenho atual

O Rosario Central teve uma apresentação ruim na fase inicial da Copa Libertadores. Não foi capaz de figurar entre os dois primeiros no Grupo G, terminando na terceira posição, atrás de Peñarol e Atlético-MG.

Por este motivo, teve direito de disputar vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana com o Internacional. Em confrontos de ida e volta, superou o Colorado por 2 a 1 no agregado dos jogos.

No entanto, o Rosario Central faz apresentações ruins em solo argentino. Recentemente, foi eliminado na Copa da Argentina pelo Barracas Central e aparece apenas na 11ª posição da Liga Profissional, resultado de 15 pontos somados ao final da 10ª jornada.

Fortaleza e sua última performance

O Fortaleza é a equipe que vive o melhor momento em território brasileiro. Nas últimas treze rodadas disputadas na Série A do Brasileirão, foi derrotado em uma única oportunidade, alavancando de vez na tabela do torneio.

Agora, o Tricolor Cearense aparece na vice-liderança (antes do Flamengo entrar em campo), tendo 42 pontos somados ao final da 22ª rodada, resultado de uma trajetória marcada por doze vitórias, seis empates e apenas três derrotas.

Na Copa Sul-Americana, o Fortaleza foi o clube mais dominante de sua chave inicial, que tinha Boca Juniors, Nacional Potosí e Sportivo Trinidense. Com quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota no Grupo D, terminou na liderança com 13 pontos somados.