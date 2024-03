Palpite: PSG x BK Häcken – Champions League Feminina – 28/3/2024

Tabitha Chawinga (PSG) disputando a bola contra jogadora do Hacken (Foto: IMAGO / Sports Press Photo)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/03/2024 - 01:04 • São Paulo (SP)

O Paris Saint-Germain teve sucesso no jogo de ida e, agora, atua em casa contra o BK Häcken neste segundo embate. A bola rola nesta quinta-feira (28) às 17h (de Brasília) no Estádio Parc des Princes, em Paris, França. Assista na DAZN.

Palpite PSG x BK Häcken

O PSG ganhou do BK Häcken na primeira partida das quartas de final com o placar de 2 a 1 e se empatar, pode avançar para as semis da Champions League Feminina. O sucesso no primeiro encontro aconteceu no estádio adversário e agora joga em casa com o apoio da torcida.

Neste cenário, podemos aguardar que Les Parisiennes apresentem uma performance superior às Vespas, devido ao ótimo desempenho que possui no retrospecto. E o palpite que sugerimos é no “Total de Gols – Mais de 2,5”.

Palpite do Jogo - Total de Gols – Mais de 2,5

Como chega o PSG

O Paris Saint-Germain está na segunda posição da tabela de classificação da Divisão 1 - Feminina, que seria o equivalente ao Campeonato Francês. Les Parisiennes conquistaram 45 pontos e estão há sete do líder, Lyon.

Dentre as 18 rodadas que já jogou até o momento, conseguiu 14 vitórias, três igualdades e apenas um revés. A equipe do treinador Jocelyn Prêcheur não sabe o que é perder há 21 partidas.

No jogo mais recente pela competição, enfrentou o Montpellier no Stade Bernard Gasset Terrain n°7 e saiu com o sucesso por 3 a 1. Les Parisiennes foram superiores ao time da casa apenas na posse de bola, 70%, mas inferior em número de jogadas criadas.

Mesmo com menos chances, as visitantes foram eficazes já no primeiro tempo, marcando com Jade Le Guilly e Korbin Albert. Na segunda etapa, Tabitha Chawinga fez o terceiro, enquanto Kethna Louis descontou para La Paillade.

O primeiro duelo contra o BK Häcken aconteceu na Bravida Arena e o PSG saiu vitorioso com o placar de 2 a 1. Eva Gaetino abriu o placar aos 23 minutos, mas Rasul Kafaji Rosa empatou para as suecas. No segundo tempo, Tabitha Chawinga marcou o segundo das francesas.

Como chega o BK Häcken

A equipe do BK Häcken vem para este confronto de uma ótima performance contra o Kristianstad na Copa da Suécia, vencendo com o placar de 7 a 2. Com esse resultado, as vespas avançaram para as semifinais da competição.

Na primeira fase, conquistou três vitórias nas três rodadas e terminou em primeiro lugar do Grupo 1 com nove pontos conquistados. Então, passou para os playoffs e enfrenta o Hammarby.

Para chegar até as quartas de final da Liga dos Campeões Feminina, as suecas ficaram na segunda posição do Grupo D com 11 pontos, diferença de três para o líder, Chelsea. A pontuação foi obtida com seis vitórias e três empates, sofrendo somente uma derrota.

Apesar do bom desempenho na fase de grupos da principal competição europeia do futebol feminino, a equipe aurinegra pode se despedir neste próximo duelo. Assim, perdeu em casa para o PSG por 2 a 1 e precisa recuperar-se no Parc des Princes.

No jogo de ida, que aconteceu na Bravida Arena, o Hacken criou muito menos chances que as visitantes, jogando muito mal e sofrendo com a ofensiva adversária. Na volta, pode ser muito pior para as suecas, pois Les Parisiennes atuam em casa.