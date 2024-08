Palpite: Porto x Gil Vicente – Campeonato Português – 10/8/2024

Photo by MIGUEL RIOPA / AFP







Escrito por Lance! • Publicada em 10/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Em seu primeiro confronto da temporada, o Porto levantou o troféu da Supercopa ao desbancar o Sporting na decisão. Agora, estreia com a moral elevada na Liga Portugal, tendo pela frente o Gil Vicente na primeira rodada da competição. O jogo começa às 16h30 (de Brasília) de sábado (10). As equipes se encontram no Estádio do Dragão, no Porto, Portugal. Assista ao confronto no Disney+ (ESPN).

Palpite Porto x Gil Vicente

Depois de ter conquistado o título da Supercopa de Portugal, o Porto aparece como forte candidato ao troféu do Campeonato Português, competição que terminou na terceira posição no ano passado. Do outro lado, o Gil Vicente buscará, em mais uma temporada, se manter na divisão de elite do futebol português.

Não há maiores razões para crer em um resultado diferente. Chegando com a confiança extremamente elevada, tendo o mando de campo e um elenco tecnicamente superior em relação ao GIl Vicente, o Porto deve confirmar seus primeiros três pontos no Campeonato Portugues. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Porto”.

Palpite Final: Porto vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Porto e seu desempenho atual

O Porto não ficou nada satisfeito com sua campanha na temporada passada da Liga Portugal. Terminou na terceira posição, atrás de Sporting e Benfica, depois de ter somado 72 pontos em 34 rodadas disputadas.

No entanto, os resultados dos amistosos de pré-temporada disputados pela equipe são animadores. Foram oito jogos disputados e oito vitórias conquistadas, tendo 100% de aproveitamento. Como destaque, teve triunfos sob o Sturm Graz e Al Nassr.

Na última vez que entrou em campo, conquistou o título da Supercopa de Portugal contra o Sporting e mostrou resiliência em sua partida. Isso porque, chegou a estar perdendo por 3 a 0 no marcador, empatou o confronto e virou a partida na prorrogação por 4 a 3.

Gil Vicente e sua última performance

O Gil Vicente chega em mais uma temporada do Campeonato Português sem maiores pretensões. O principal objetivo do clube deve ser, mais uma vez, se manter na divisão de elite do futebol de seu país.

Nos amistosos preparatórios para a temporada 2024/2025, começou mostrando bons resultados, tendo três vitórias nos quatro primeiros jogos disputados.

No entanto, ao enfrentar adversários mais qualificados na reta final de preparação, teve uma abrupta queda de rendimento. Conseguiu vencer apenas um dos quatro últimos amistosos, sendo o triunfo conquistado contra o Rio Ave, por 2 a 1.