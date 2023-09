Recentemente, perdeu de goleada para o Japão, por 4 a 1, no Panasonic Stadium Suita. Na primeira etapa, Hiroki Ito e Kaoru Mitoma balançaram as redes. Ao retornar do intervalo, os japoneses ampliaram com Junya Ito e Daizen Maeda. O Peru descontou com Gonzales no final.