Palpite: Paraguai x Brasil – Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026  – 10/9/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Conquistando um modesto triunfo na rodada anterior das Eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil voltou a subir duas posições na tabela. Seu adversário da 8ª rodada, Paraguai, empatou na aparição mais recente e aparece na zona de repescagem. O jogo começa às 21h30 (de Brasília) da terça-feira (10). As equipes se encontram no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, Paraguai. Assista este confronto no SporTV.

Palpite Paraguai x Brasil

Apesar de figurar na zona de repescagem das eliminatórias, o Paraguai protagonizou um bom resultado na rodada anterior, onde ficou no empate sem gols contra a Seleção Uruguaia. Enquanto isso, o Brasil teve certa dificuldade para garantir os três pontos na rodada anterior, onde mesmo tendo o apoio da torcida local no Couto Pereira, venceu o Equador por apenas 1 a 0.

As atuações da Seleção Brasileira seguem sem convencer. Atuando em Assunção, o elenco comandado por Dorival Júnior mais uma vez não deve criar tantas oportunidades de balançar as redes, sendo arriscado apostar no triunfo de qualquer uma das seleções nesta 8ª rodada. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Paraguai e seu desempenho atual

O Paraguai tem tido dificuldade em reencontrar a vitória nas Eliminatórias da Copa do Mundo. O último triunfo aconteceu na quarta rodada da competição, quando desbancou a Seleção Boliviana por 1 a 0.

Posteriormente, foram mais três rodadas disputadas, sendo resolvidas em dois empates e uma derrota. Na mais recente, visitou o Uruguai no Estádio Centenário e ficou apenas no empate sem gols.

Na última competição oficial disputada antes das eliminatórias, o Paraguai decepcionou na Copa América. Eliminado na chave inicial com nenhum ponto somado, perdeu as três primeiras rodadas contra a Colômbia, Brasil e Costa Rica, respectivamente.

Brasil e sua última performance

O Brasil segue invicto em 2024, mas não consegue realizar performances convincentes. Excluindo a participação em amistosos da seleção comandada por Dorival Júnior, o elenco empatou três vezes e venceu as outras duas.

O único triunfo convincente da Seleção Brasileira na atual temporada aconteceu justamente contra o Paraguai, quando venceu seu oponente por 4 a 1, em jogo que foi válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa América.

Na última vez que entrou em campo, encarou a Seleção Equatoriana no Couto Pereira. Durante os 90 minutos, apesar de ter confirmado o favoritismo, não convenceu, mas levou a melhor por 1 a 0, com tento assinalado por Rodrygo aos 30’.