Palpite: Olympique Lyonnais x Benfica – Champions League Feminina – 27/3/2024

Publicada em 27/03/2024 - 01:02

No jogo da volta das quartas de final da Liga dos Campeões Feminina, o Benfica visita o Lyon buscando reverter o 2 a 1. O jogo será nesta quarta-feira (27) e tem o pontapé inicial às 14h45 (de Brasília). O palco deste grande confronto será o Estádio Parc Olympique Lyonnais, em Lyon, França. Assista na TNT e DAZN.

Palpite Olympique Lyonnais x Benfica

Após vencer a primeira partida por 2 a 1 fora de casa, o Lyon agora tem a vantagem de jogar no seu estádio e pode até empatar que avançará para a semifinal. O Benfica tem a difícil tarefa de reverter o placar como visitante. Então, precisa melhorar de rendimento para passar de fase.

A dica de aposta que recomendamos é no mercado “Resultado Final – Olympique Lyonnais”. A equipe francesa teve boa atuação no primeiro duelo como visitante e é esperado que jogue muito bem mais uma vez, pois joga em casa com o apoio da torcida. Logo, é uma opção com alta probabilidade de se concretizar.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Olympique Lyonnais

​- 1.16 na bet365

- 1.21 na Betano

- 1.10 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Como chega o Olympique Lyonnais

O Olympique Lyonnais visitou o Lille no Complexe Sportif Stadium 2 em jogo pela 18ª rodada da Divisão 1 Feminina e saiu vitorioso de campo com o placar elástico de 7 a 0. Mesmo sendo visitante, teve atuação incrível e faturou mais três pontos.

No primeiro tempo houve três gols marcados, com Becho, Marozsan e Majri para o Lyon. Já na segunda parte, a camisa 7 balançou as redes mais duas vezes, assim como a francesa Vicki. Além delas, Liana Joseph também deixou o seu.

A equipe da cidade de Lyon tem a melhor performance no Campeonato Francês Feminino, ocupando o primeiro lugar da classificação geral com 52 pontos conquistados, vantagem de sete para o vice, Paris Saint-Germain.

Dentre as 18 rodadas que disputou até o momento pela competição, conseguiu sair vitorioso em 17 oportunidades e ficou na igualdade apenas uma vez. Assim, o time da treinadora Sonia Bompastor segue invicta.

Na primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões Feminina, o Lyon foi até o estádio da Luz e ganhou do Benfica por 2 a 1. As águias saíram na frente com Alex Faria aos 43 minutos. No segundo tempo, as francesas reagiram empatando com Delphine Cascarino e virando com Sara Dabritz.

Como chega o Benfica

O Benfica enfrentou o Braga na partida mais recente que disputou, atuando no estádio Caixa Futebol Campus em duelo da 18ª rodada da Liga BPI Feminina. As águias aproveitaram muito bem a vantagem de jogar em casa e ganharam com o placar de 4 a 1.

As Arsenalistas saíram na frente do placar com gol de Vitória Almeida aos 11 minutos no relógio. A reação das benfiquistas foi rápida, empatando com Alex Faria. No segundo tempo, a equipe mandante dominou e virou com Kika Nazareth.

Logo depois, Marie d'Anjou ampliou para as donas da casa fazendo o terceiro gol. Próximo do apito final, o camisa 10 marcou mais uma vez e concretizou a vitória, como também mais três pontos.

Na tabela de classificação do Campeonato Português Feminino, o Benfica ocupa a primeira posição com 47 pontos conquistados. Até então, disputou 18 rodadas, vencendo 15 vezes, empatando duas e perdendo apenas uma.

O jogo de ida das quartas de final da Champions League Feminina não terminou bem para as benfiquistas, perdendo para o Lyon de virada por 2 a 1 mesmo jogando em casa. Agora, terá que reverter o placar ou tentar igualar no agregado para tentar passar de fase.