Palpite: Newcastle x Tottenham – Campeonato Inglês – 14/4/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 13/04/2024 - 01:04 • São Paulo (SP)

As duas equipes chegam após vencerem a rodada anterior do Campeonato Inglês, mas buscam objetivos diferentes nesta reta final de temporada. O jogo começa às 8h30 (de Brasília) de domingo (14). E as equipes se encontram no St. James Park, em Newcastle, Inglaterra. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Newcastle x Tottenham

As duas equipes atravessam um momento semelhante na competição, mas estão atrás de objetivos diferentes. Enquanto o Tottenham tenta se manter no G4, o Newcastle sonha em terminar na quinta colocação, que daria direito ao clube de disputar a próxima temporada da Liga Europa.

Apesar de uma campanha mais consistente apresentada pelo Spurs nesta edição da Premier League, a equipe mandante costuma ter performances mais sólidas ao atuar no St. James Park, sendo provável que saia com os três pontos. E por este motivo, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Newcastle”.

Newcastle e seu desempenho atual

O Newcastle não deve brigar por mais nada na atual temporada do Campeonato Inglês. Na oitava colocação, não existe possibilidade de rebaixamento, mas segue bastante distante dos cinco primeiros colocados.

Com 47 pontos conquistados ao final da 32ª rodada, é dono de uma campanha com quatorze vitórias, cinco empates e doze derrotas. No entanto, se destaca pelo grande aproveitamento no setor ofensivo, com média superior a dois gols marcados por partida.

Na mais recente, teve grande dificuldade para superar o Fulham no estádio Craven Cottage. Porém, conseguiu os três pontos ao vencer por 1 a 0, com gol assinalado pelo brasileiro Bruno Guimarães há nove minutos do fim da partida.

Tottenham e sua última performance

O Tottenham segue firme no objetivo de se manter na quarta colocação nesta reta final do Campeonato Inglês. Porém, está constantemente ameaçado pelo Aston Villa, que com os mesmos 60 pontos dos Spurs, figuram na quinta posição da tabela.

Em uma trajetória sólida e consistente na Premier League, o elenco comandado por Ange Postecoglou perdeu apenas duas das últimas dez rodadas, além de ter conseguido seis vitórias e dois empates.

Na partida mais recente, não desperdiçou o mando de campo no Hotspur Stadium e venceu de forma convincente o Nottingham Forest. Com gols assinalados por Murillo (contra), Micky van de Ven e Pedro Porro, levou a melhor por 3 a 1.