Palpite: Newcastle x Southampton – Campeonato Inglês – 17/8/2024

PAUL ELLIS / AFP







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Em sua volta a divisão de elite do futebol inglês, o Southampton terá a difícil missão de encarar o Newcastle, que é um forte candidato a brigar por vaga no G4 na atual edição da Premier League. O jogo começa às 11h (de Brasília) de sábado (17). As equipes se encontram no St. James' Park, no Newcastle, Inglaterra. Assista ao confronto na ESPN e Disney+.

Palpite Newcastle x Southampton

Protagonista de sólidas performances nos amistosos preparatórios, o Newcastle venceu quatro de seus últimos cinco jogos disputados. Do outro lado, o Southampton voltou a divisão de elite do futebol inglês, mas é um forte candidato a ser rebaixado novamente à Championship 2025/2026.

São diversas as razões pela qual acreditamos no triunfo do Newcastle. Além das performances mais sólidas do elenco no St. James Park, contam com um elenco mais qualificado tecnicamente e estruturado taticamente em relação ao Southampton. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Newcastle”.

Palpite Final: Newcastle vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Crie seu perfil com o código promocional Betano e aproveite bônus

Newcastle e seu desempenho atual

O Newcastle decepcionou na temporada anterior com uma campanha muito abaixo das expectativas. Isso porque, no começo da edição passada da Premier League, era cotado a terminar entre os quatro primeiros colocados.

No entanto, não conseguiu sequer terminar entre os seis primeiros, ficando sem vaga em nenhuma das competições da UEFA que serão disputadas na temporada 2024/2025.

Nos amistosos preparatórios para as próximas competições, teve sólidas performances. Nos cinco jogos disputados entre julho e agosto, venceu quatro deles, sendo os triunfos contra o Hull, Urawa, Girona e Brest, respectivamente.

Southampton e sua última performance

O Southampton finalmente voltou a divisão de elite do futebol inglês na temporada passada. Disputando a Championship, terminou na quarta posição da tabela, que deu direito a disputar a última vaga na Premier League 2024/2025.

Nesta repescagem, superou o West Bromwich na semifinal por 3 a 1 no agregado dos jogos (ida e volta). Na sequência, encarou o Leeds na decisão e venceu por 1 a 0 em jogo único, com gol assinalado por Armstrong.

Nos amistosos preparatórios para a temporada 2024/2025, disputou sete jogos entre julho e agosto. Nesta sequência, venceu quatro deles, empatou dois e foi derrotado em uma única oportunidade.