Palpite: Milan x Roma – Liga Europa – 11/4/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 11/04/2024 - 01:02 • São Paulo (SP)

Apesar de serem dois dos maiores clubes da Itália, as equipes terão seus caminhos cruzados nas quartas de final da Liga Europa. O confronto, que é válido pelo jogo de ida, dá a vantagem do mando de campo ao Milan. O jogo começa às 16h (de Brasília) da quinta-feira (11). As equipes se encontram no San Siro, em Milão, Itália. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Milan x Roma

O Milan carrega uma invencibilidade de oito partidas consecutivas, realizando performances sólidas nas últimas vezes que entrou em campo. Enquanto isso, a Roma perdeu apenas uma das últimas onze vezes que entrou em campo, atravessando sua melhor fase na temporada.

Mesmo que a Roma seja responsável por um organizado e eficiente setor defensivo, o Milan deve conseguir a vantagem no marcador em algum momento. Vindo de sete vitórias consecutivas, a equipe deve fazer jus ao mando de campo neste embate de ida. Por este motivo, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Milan”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Milan

Milan e seu desempenho atual

O Milan apresenta performances cada vez mais sólidas na atual temporada, tendo cinco vitórias consecutivas. Porém, já é tarde para esboçar reação no Campeonato Italiano, onde seu arquirrival, Inter de Milão, disparou na ponta da tabela com 79 pontos conquistados.

Estando na vice-liderança ao final da 31ª rodada da Série A, o elenco comandado por Stefano Pioli possui onze pontos a menos que a Inter, sendo difícil imaginar uma reviravolta tamanha na reta final da competição.

Nas oitavas de final da Liga Europa, o Milan confirmou o favoritismo com facilidade diante do Slavia Praha. Somados os confrontos de ida e volta, foram vitórias maiúsculas do clube italiano, que eliminaram seu oponente por 7 a 3 no agregado.

Roma e sua última performance

A Roma passa por seu melhor momento na atual temporada, tendo apenas uma derrota no tempo regulamentar nas últimas onze partidas disputadas. Na mais recente de todas, venceu o Derby Della Capitale contra a Lazio, onde saiu vencedor em jogo equilibrado por 1 a 0.

Mesmo assim, o clube continua sendo responsável por uma campanha abaixo das expectativas no Campeonato Italiano. Estando na quinta colocação, o principal objetivo do clube é terminar a temporada ao menos no G4, que dará vaga na Liga dos Campeões na temporada que vem.

Na aparição mais recente do clube na Liga Europa, atropelou o Brighton por 4 a 1 no agregado dos jogos. No primeiro deles, venceu por 4 a 0 no Estádio Olímpico de Roma. No segundo, apenas administrou a diferença e perdeu por 1 a 0.