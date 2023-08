Nas penalidades, Matteo Guendouzi desperdiçou o primeiro para o Olympique. O Trevo converteu com sucesso as seguintes e conseguiu a vaga para a fase posterior da Liga dos Campeões.No Campeonato Francês, o Olympique de Marseille estreou com vitória sobre o Reims, em casa, pelo placar de 2 a 1 de virada. Em 10 minutos no relógio, os visitantes saíram na frente com Junya Ito. Pouco tempo depois, Ounahi igualou tudo para Les Phocéens. Na segunda etapa, Vitinha fez o segundo para os donos da casa e virou o resultado.