O Tottenham encara este duelo com muita seriedade, visto que precisa do sucesso para tentar a liderança do Campeonato Inglês. A diferença para o Manchester City é de 1 ponto apenas, precisando de uma combinação de resultados para atingir seu objetivo. Já o Luton Town está entre as últimas colocações da tabela de classificação com uma das piores performances até então.