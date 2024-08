Palpite: Liverpool x Sevilla – Amistoso Internacional – 11/8/2024

Paul ELLIS / AFP







Tendo 100% de aproveitamento até o momento nos amistosos disputados, o Liverpool fará sua última preparação neste duelo. Seu oponente será o Sevilla, clube que participa da divisão de elite do futebol espanhol. O jogo começa às 8h30 (de Brasília) de domingo (11). As equipes se encontram no Estádio de Anfield, em Liverpool, Inglaterra.

Palpite Liverpool x Sevilla

Enfrentando apenas clubes renomados em sua preparação para a temporada 2024/2025, o Liverpool pode encerrar sua sequência de amistosos com 100% de aproveitamento. Do outro lado, o Sevilla começou mal sua pré-temporada, mas venceu seus três últimos jogos disputados.

O Liverpool tem encarado os jogos de preparação com grande seriedade. Venceu todos eles contra grandes equipes, sendo improvável que não encerre sua sequência com chave de ouro em pleno Estádio de Anfield. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Liverpool vence”.

Palpite Final: Liverpool vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Liverpool e seu desempenho atual

O Liverpool continua brigando para se tornar o principal clube inglês da atualidade. Este status segue com o Manchester City, mas o Arsenal e os Reds mostram estar cada vez mais preparados para roubar esse posto em breve.

Nos amistosos preparatórios para a temporada 2024/2025, o Liverpool focou na qualidade, não na quantidade. Entrou apenas três vezes em campo, mas contra clubes renomados e respeitados no cenário mundial.

No primeiro deles, superou o Bétis por 1 a 0. Na sequência, desbancou o Arsenal, no Lincoln Financial Field, por 2 a 1. Por fim, atropelou o Manchester United em confronto que teve amplo domínio tático e técnico, por 3 a 0.

Sevilla e sua última performance

O Sevilla tem tido dificuldade em realizar grandes campanhas em território espanhol. Na temporada passada da La Liga, não chegou nem próximo de disputar uma colocação que oferece vaga para a competição da UEFA, terminando na 14ª posição.

O clube espanhol começou sua preparação para a temporada 2024/2025 no dia 15 de julho. Nos dois primeiros amistosos, foi derrotado em ambos ao enfrentar o Orlando Pirates e o Sporting, respectivamente.

No entanto, conseguiu realizar performances mais robustas e convincentes nos três mais recentes, derrotando o Al Ittihad por 1 a 0; o Granada por 2 a 0 e o Fulham por 2 a 1, respectivamente.