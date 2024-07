Palpite: Liverpool x Arsenal – Amistoso Internacional – 31/7/2024

(Photo by Paul ELLIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/07/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Com excelentes atuações em seus respectivos amistosos de pré-temporada, dois dos principais clubes ingleses da atualidade se enfrentam visando a preparação para a próxima Premier League, que terá seu início na segunda quinzena de agosto. O jogo começa às 20h30 (de Brasília) da quarta-feira (31). As equipes se encontram na Lincoln Financial Field, em Filadélfia, Estados Unidos.

Palpite Liverpool x Arsenal

Apesar de ser um dos clubes mais temidos do futebol inglês, o Liverpool busca melhores campanhas na próxima temporada, já que sequer chegou a ser segundo colocado de alguma competição versão 2023/2024. Enquanto isso, o atual vice-campeão da Premier League, Arsenal, segue invicto em seus amistosos de pré-temporada, vindo de vitória contra o Manchester United.

Sem alguns de seus principais jogadores em campo, ambas as equipes devem se contentar com a igualdade neste amistoso. Com nível técnico e tático semelhante, Arsenal e Liverpool podem protagonizar um embate equilibrado, levando em conta ainda que o campo será neutro, não beneficiando nenhum dos clubes. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Liverpool e seu desempenho atual

O Liverpool acabou tendo campanhas bem abaixo das expectativas na temporada anterior. Isso porque, apesar de ter ficado na terceira posição da Premier League, teve uma má apresentação na Liga Europa, onde ficou pelo caminho nas quartas de final do torneio.

Também se despediu da Copa da Inglaterra na fase quartas de final, ao cruzar o caminho do Manchester United. Para a temporada 2024/2025, iniciou no dia 26 de julho a sequência de amistosos preparatórios.

No primeiro deles, enfrentou o Real Betis, da Espanha, no Acrisure Stadium. Em confronto que teve 66% da posse de bola a seu favor e chances mais claras durante os 90 minutos, venceu por 1 a 0, com tento assinalado por Szoboszlai aos 34’.

Arsenal e sua última performance

O Arsenal teve grandes campanhas na temporada passada, terminando sem títulos mas com boas atuações. Atual vice-campeão da Premier League e top8 da Liga dos Campeões, chega para a próxima temporada como um dos principais clubes da atualidade no futebol inglês.

Em seu primeiro amistoso preparatório de pré-temporada, ficou no empate por 1 a 1 com o Bournemouth, adversário este que também atua na Premier League, mas venceu seu oponente após disputa de pênaltis.

Na sequência, um novo amistoso nos Estados Unidos. Desta vez, superou um de seus rivais no futebol inglês, Manchester United, em partida que venceu por 2 a 1. Vale ressaltar, que neste último confronto, os jogadores brasileiros Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli foram protagonistas e marcaram a favor dos Gunners.