Palpite: Lille x Real Madrid – Liga dos Campeões – 02/10/2024

Escrito por Lance! • Publicada em 02/10/2024 - 03:00 • Rio de Janeiro

Após ter sido derrotado na rodada inaugural, o Lille busca seu primeiro ponto na Champions. Para isso terá que suportar a pressão do atual campeão da Liga dos Campeões, Real Madrid. O jogo começa às 16h (de Brasília) da quarta-feira (2). As equipes se encontram no Estádio Pierre-Mauroy, em Villeneuve-d'Ascq, França. Assista este confronto na Max.

Palpite Lille x Real Madrid

Com atuações medianas na atual temporada do Campeonato Francês, o Lille não chega com maiores pretensões de realizar uma grande campanha na Champions, além de ter iniciado sua trajetória na competição com derrota. Enquanto isso, o Real Madrid confirmou o favoritismo na rodada inaugural da Liga dos Campeões, mostrando o porque é mais uma vez um forte candidato ao título.

Com seu elenco recheado de estrelas estando cada vez mais entrosado, o clube espanhol não deve desperdiçar pontos nesta segunda rodada. O Lille não realiza performances tão convincentes nesta reta inicial de temporada, sendo difícil imaginar que consiga frear o eficiente ataque do clube madrilenho. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Real Madrid”.

Palpite Final: Real Madrid vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Lille e seu desempenho atual

O Lille surpreende apenas por participar da atual edição da Liga dos Campeões. Para marcar presença na atual edição, terminou na 4ª posição da Ligue 1 na temporada passada, além de ter vencido o Fenerbahce e Slavia Praga na fase de qualificação da Champions.

No entanto, não teve maiores chances de pontuar na estreia desta competição. Visitando o Sporting no Estádio José Alvalade, teve um jogador expulso (Angel Gomes) e sofreu gols de Gyokeres e Debast, saindo derrotado de campo por 2 a 0.

No Campeonato Francês 2024/2025, segue realizando uma reta inicial consistente. Ao final da sexta rodada, aparece com dez pontos somados, resultado de uma trajetória com três vitórias, um empate e duas derrotas.

Real Madrid e sua última performance

O Real Madrid segue invicto e com atuações sólidas na atual temporada. Desde que começou a disputar as competições oficiais em 2024/2025, entrou em campo dez vezes, tendo sete vitórias e três empates neste período.

Na divisão de elite do futebol espanhol, o atual campeão do torneio aparece na segunda colocação ao final da 8ª rodada. Com 18 pontos somados, sua trajetória é marcada por cinco vitórias, três empates e nenhuma derrota.

Enfrentando o VfB Stuttgart na primeira rodada da Liga dos Campeões, o clube madrilenho fez jus ao mando de campo no Santiago Bernabéu. Com gols marcados por Kylian Mbappe, Antonio Rudiger e Endrick, venceu o clube alemão por 3 a 1.