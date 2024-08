Palpite: Leicester x Aston Villa – Campeonato Inglês – 31/8/2024

(PETER POWELL / AFP)







Publicada em 31/08/2024

Brigando por objetivos diferentes na atual temporada, Leicester e Aston Villa se enfrentam na terceira rodada do Campeonato Inglês. O jogo começa às 11h (de Brasília) de sábado (31). As equipes se encontram no King Power Stadium, em Leicester, Inglaterra. Assista ao confronto na ESPN e Disney+.

Palpite Leicester x Aston Villa

Após ter empatado com o Tottenham na rodada inaugural, o Leicester não foi capaz de pontuar diante do Fulham na rodada seguinte. Do outro lado, o Aston Villa teve uma sólida performance na estreia ao desbancar o West Ham, mas acabou cruzando o caminho do Arsenal na rodada seguinte, onde acabou derrotado por 2 a 0 no Villa Park.

Apesar de viverem uma situação semelhante ao final da segunda rodada, é inegável a maior qualidade técnica do Aston Villa em relação ao clube mandante. O Leicester deve buscar outro empate no King Power Stadium, mas dificilmente suportará a pressão do clube visitante. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Aston Villa”.

Palpite Final: Aston Villa vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Leicester e seu desempenho atual

O Leicester deve ter enorme dificuldade para se manter na divisão de elite do futebol inglês. Ainda sem enfrentar nenhum dos favoritos ao título ao final da segunda rodada, foi capaz de somar um único ponto.

O ponto, foi proveniente de um empate contra o Tottenham, por 1 a 1, no King Power Stadium. Já na segunda rodada, não foi capaz de pontuar diante do Fulham, em partida que atuou como visitante e foi desbancado por 2 a 1.

Na aparição mais recente do Leicester, encarou o Tranmere, da quarta divisão do futebol inglês, na estreia da Copa da Liga Inglesa. Em confronto dominado, venceu seu modesto adversário pelo placar de 4 a 0.

Aston Villa e sua última performance

O Aston Villa tentará repetir o incrível feito que realizou na temporada passada, onde terminou a Premier League nas quatro primeiras posições (G4). Vale destacar, que por este motivo, a equipe também faz parte da atual edição da Liga dos Campeões.

Na rodada inaugural do Campeonato Inglês 2024/2025, visitou o West Ham no Olímpico de Londres. Em jogo extremamente equilibrado, abriu o placar com Onana aos 4’, cedeu o empate com Lucas Paquetá aos 37’ e venceu por 2 a 1 com tento assinalado por Jhon Duran, aos 79’.

No entanto, não teve maiores condições de pontuar diante do atual vice-campeão da Premier League. Mesmo tendo o mando de campo a seu favor contra o Arsenal, foi derrotado por 2 a 0 no Villa Park.