Palpite: Lazio x Venezia – Campeonato Italiano – 18/8/2024

Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Sem perder em nenhum de seus amistosos de preparação, a Lazio chega como forte candidata a brigar entre as seis primeiras posições da Série A. Seu oponente de estreia, Venezia, acabou de retornar a divisão de elite do futebol italiano. O jogo começa às 15h45 (de Brasília) de domingo (18). As equipes se encontram no Estádio Olímpico de Roma, em Roma, Itália. Assista ao confronto no Disney+.

Palpite Lazio x Venezia

Invicto na pré-temporada, a Lazio venceu ou empatou todos os sete amistosos disputados, sendo o último deles um triunfo contra o Cádiz, da Espanha, por 1 a 0. Do outro lado, o Venezia também vinha de bons resultados em seus jogos de preparação, mas foi eliminado na primeira rodada da Copa da Itália no primeiro jogo oficial da temporada 2024/2025.

São equipes de níveis diferentes. Acostumada a disputar a Série A, a Lazio chega mais estruturada para o embate. Além disso, vive um momento mais robusto e consistente que o Venezia, chegando confiante para somar seus primeiros três pontos no Olímpico de Roma. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Lazio”.

Palpite Final: Lazio vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Guia detalhado mostra quais são as melhores casas de apostas esportivas

Lazio e seu desempenho atual

A Lazio finalizou a temporada passada com campanhas dentro das expectativas em território italiano. Na Série A, terminou na sétima posição. Já na Copa da Itália, chegou até às semifinais, mas foi eliminado nesta fase pela Juventus.

Nos amistosos de preparação, a equipe terminou sua sequência de forma invicta. Começou da melhor forma possível, goleando o modesto elenco do Auronzo, também da Itália, por impressionantes 23 a 0.

Na sequência, disputou mais seis amistosos contra Trapani, Triestina, Rostock, Frosinone, Southampton e Cádiz, vencendo quatro destes jogos e empatando nas outras duas oportunidades.

Venezia e sua última performance

O Venezia recém chegou à divisão de elite do futebol italiano, depois de uma sólida campanha na Série B passada. O jogo que decidiu a presença do clube nesta edição da Série A foi contra o Cremonese, onde venceu seu oponente por 1 a 0 no agregado dos jogos (ida e volta).

Em seus amistosos de preparação, resolveu não enfrentar nenhuma equipe do primeiro escalão do futebol internacional. Dos seis jogos disputados, venceu quatro, empatou um e também perdeu apenas uma vez.

No entanto, no confronto que abriu a temporada europeia ao Venezia, decepcionou na estreia da Copa da Itália. Contra o Brescia, não suportou a pressão do clube mandante e foi derrotado, no Estádio Mario Rigamonti, por 3 a 1.