Palpite: Itália x Turquia – Amistoso Internacional – 4/6/2024

(FILIPPO MONTEFORTE / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/06/2024 - 01:06 • São Paulo (SP)

Após vencer seus dois amistosos mais recentes, a Itália encara a Turquia, que foi goleada recentemente pela Áustria por 6 a 1. O jogo começa às 16h (de Brasília) da terça-feira (4). As equipes se encontram no Estádio Renato Dall'Ara em Bolonha, Itália. Assista na ESPN e STAR+.

Palpite Itália x Turquia

Em excelente momento, a Itália garantiu vaga na Euro 2024 sem maiores dificuldades, além de protagonizar dois triunfos consecutivos em seus amistosos mais recentes. Enquanto isso, a Turquia não vence há três partidas na sequência, chegando pressionada por resultados positivos.

A vexatória goleada sofrida pela Turquia em sua partida mais recente faz com que o elenco diminua a confiança. Por este motivo, a Itália deve se aproveitar deste momento, tendo ainda o apoio da torcida para confirmar o favoritismo. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Itália”.

Palpite do Jogo - Resultado Final – Itália

​- 1.66 na bet365

- 1.60 na Betano

- 1.62 na Betfair

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Encontre cash out, apostas pré-jogo e apostas ao vivo na BC Game.

Itália e seu desempenho atual

A Itália ainda busca se redimir das atuações ruins nos últimos anos. Após sequer conseguir a classificação para a Copa do Mundo de 2022, a seleção tenta o título da próxima Eurocopa ainda este mês.

No ano passado, disputou as Eliminatórias da Euro 2024 e teve mais dificuldade do que o imaginado para garantir vaga no evento principal, mas passou na vice-liderança do Grupo C.

Recentemente, enfrentou as seleções sul-americanas da Venezuela e Equador, vencendo a primeira por 2 a 1 e a segunda por 2 a 0.

Turquia e sua última performance

A Turquia protagonizou um de seus maiores vexames dos últimos anos na última vez que entrou em campo. Contra a Áustria, em jogo amistoso, foi goleada por expressivos 6 a 1.

Além disso, soma sua segunda derrota consecutiva em 2024, já que na primeira vez que entrou em campo havia sido superada pela Hungria, por 1 a 0.

Mesmo assim, a Seleção Turca fez performances convincentes no ano passado e garantiu vaga na próxima Eurocopa, depois de finalizar sua participação nas Eliminatórias da Euro 2024 em primeiro lugar do Grupo D.