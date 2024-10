Palpite: Israel x França – Liga das Nações da Europa – 10/10/2024

Foto: AFP







Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Ainda sem pontuar na tabela, a Seleção Israelense terá a difícil missão de encarar a França, adversária essa que acabou de vencer sua primeira partida na rodada anterior. O jogo começa às 15h45 (de Brasília) da quinta-feira (10). As equipes se encontram na Bozsik Arena, em Budapeste, Hungria. Assista este confronto no Disney+.

Palpite Israel x França

Dentro do “grupo da morte”, Israel deve ter enorme dificuldade em pontuar na atual edição da Liga das Nações, tendo perdido suas duas primeiras aparições no torneio. Enquanto isso, a França se redimiu da surpreendente derrota na estreia contra a Itália, conseguindo uma vitória maiúscula e confortável diante da Seleção Belga na última vez que entrou em campo.

Mesmo que Israel consiga apresentar alguma efetividade no setor ofensivo, esbanja brechas no setor defensivo. Tendo a Seleção Francesa um excelente e rápido contra-ataque, é improvável que não saia com os três pontos somados. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – França vence”.

Palpite Final: França vence

Israel e seu desempenho atual

Israel segue com grandes dificuldades em realizar campanhas sólidas e consistentes em território europeu. Neste ano, sua primeira aparição dentro de campo foi uma frustrante eliminação na fase de repescagem da Euro 2024, em partida que foi goleado por 4 a 1 contra a Islândia.

Na sequência, disputou dois amistosos durante o período da Euro 2024, já que não fez parte da competição. No primeiro, perdeu para a Hungria por 3 a 0; já no segundo, venceu Belarus por 4 a 0.

Em suas performances iniciais pela Liga das Nações, segue sem pontuar na tabela. Perdeu a estreia contra a Seleção Belga por 3 a 1 e foi superado também na sequência ao encarar a Itália, desta vez pelo placar de 2 a 1.

França e sua última performance

A França segue tendo campanhas robustas e consistentes nas competições que faz parte em território europeu. Na última delas, na Euro 2024, chegou até o top 4.

Em campanha que se classificou aos playoffs na vice-liderança do Grupo D e eliminou Bélgica e Portugal no mata-mata, teve sua trajetória encerrada apenas na semifinal, quando cruzou o caminho da Seleção Espanhola.

Na Liga das Nações, foi surpreendido na estreia. Em partida contra a Itália, que chegou a abrir o placar no primeiro minuto, levou a virada por 3 a 1. Todavia, não se abalou e garantiu um triunfo maiúsculo na rodada seguinte, onde superou a Seleção Belga, no Parc Olympique Lyonnais, por 2 a 0.