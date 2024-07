Palpite: Internacional x Vasco – Campeonato Brasileiro – 7/7/2024

Foto: Maxi Franzoi/AGIF







Publicada em 07/07/2024 - 01:06 • Rio de Janeiro

Na metade superior da tabela, o Colorado tenta voltar a vencer na Série A do Brasileirão. Na 15ª rodada, terá pela frente o Vasco da Gama, que segue próximo ao Z4. O jogo começa às 18h30 (de Brasília) de domingo (7). As equipes se encontram no Beira-Rio, no Rio Grande do Sul. Assista no Premiere.

Palpite Internacional x Vasco

Após empatar com o lanterna da competição, o Internacional segue sem vencer a três rodadas consecutivas, buscando os três pontos no Brasileirão desde o Gre-Nal. Do outro lado, o Vasco voltou a vencer na rodada anterior, onde superou o Fortaleza de forma convincente por 2 a 0.

Mesmo que o Vasco tenha tido uma performance sólida na última vez que entrou em campo, segue com dificuldade para pontuar como visitante. Com um elenco mais qualificado que seu oponente e atuando em pleno Beira-Rio, o clube gaúcho é o favorito aos três pontos. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Internacional”.

Palpite Final: Vitória do Internacional

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Internacional e seu desempenho atual

O Internacional segue com dificuldade em triunfar nas últimas rodadas do Brasileirão. Após perder contra o Atlético-MG no Beira-Rio, as coisas desandaram para o clube gaúcho na competição.

Nas duas últimas vezes que entrou em campo, teve que lidar com a pressão da torcida adversária, já que foi visitante em ambas as oportunidades. Tanto no confronto contra o Criciúma, quanto no embate contra o Fluminense, ficou no empate por 1 a 1.

Após empatar com o lanterna da competição em sua rodada mais recente, aparece na 10ª da tabela. Com 19 pontos somados ao final da 14ª rodada, realiza uma trajetória marcada por cinco vitórias, quatro empates e três derrotas.

Vasco e sua última performance

O Vasco segue beirando o Z4 ao final da 14ª rodada. Apesar do triunfo convincente contra o Fortaleza na última vez que entrou em campo, não conseguiu escapar da zona de rebaixamento, resultado de um péssimo início de temporada no Brasileirão.

Neste momento, o Gigante da Colina é o 14º colocado com 14 pontos somados, que são provenientes de quatro vitórias, dois empates e oito derrotas.

Sem sombra de dúvidas, o clube carioca tem seu maior problema apontado no sistema defensivo. Com 25 gols sofridos, possui o gol mais vazado entre os 20 participantes da Série A, com média de quase dois tentos sofridos por rodada.