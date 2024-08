Palpite: Inter de Milão x Atalanta – Campeonato Italiano – 30/8/2024

(Photo by GABRIEL BOUYS / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 03:00 • Rio de Janeiro

Vindo de sua primeira vitória na competição, a Inter de Milão busca manter a invencibilidade diante da Atalanta, que foi derrotada pelo Torino na rodada anterior. O jogo começa às 15h45 (de Brasília) da sexta-feira (30). As equipes se encontram no Estádio San Siro, em Milão, Itália. Assista na ESPN e Disney+.

Palpite Inter de Milão x Atalanta

Depois de empatar a rodada de estreia, a Inter de Milão se redimiu e buscou um triunfo maiúsculo na última vez que entrou em campo, superando o Lecce por 2 a 0. Do outro lado, a Atalanta goleou seu primeiro adversário na estreia da Série A, mas foi surpreendida na rodada anterior ao cruzar o caminho do Torino.

Na rodada anterior, ficou bem claro o quão difícil será lidar contra a Inter no San Siro. Mais uma vez tendo o mando de campo, enfrenta uma Atalanta que ainda não apresentou grandes performances na temporada, sendo a Inter favorita por este motivo. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Inter de Milão”.

Palpite Final: Inter de Milão vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Ler os palpites do dia é a melhor forma de se inteirar da rodada e preparar o bilhete!

Inter de Milão e seu desempenho atual

A Inter de Milão busca ser dominante mais uma vez em território italiano na atual temporada. Na edição passada do Campeonato Italiano, foi campeão com várias rodadas de antecedência, terminando a competição com 19 pontos a mais que o vice-líder em 2023/2024.

Na rodada inaugural da atual temporada, teve uma performance robusta ofensivamente, mas deixou a desejar na linha defensiva. No confronto em questão, empatou com o Genoa no Estádio Luigi Ferraris, pelo placar de 2 a 2.

Na sequência, recebeu o Lecce no Estádio San Siro e fez jus ao mando de campo. Em confronto extremamente controlado, desbancou o clube visitante por 2 a 0, com gols assinalados por Darmian aos 5’ e Calhanoglu aos 69’.

Atalanta e sua última performance

A Atalanta não teve performances convincentes na pré-temporada. Isso porque, não venceu nenhum dos três amistosos disputados. Também foi superado pelo Real Madrid, por 2 a 0, na decisão da Supercopa da UEFA.

Todavia, conseguiu uma sólida apresentação na rodada inaugural da Série A. Diante do Lecce, não perdoou a fragilidade defensiva de seu oponente e mesmo atuando como visitante, venceu por 4 a 0 no Estádio Via del Mare.

Na sequência, encarou o Torino, mais uma vez atuando como visitante. Desta vez, não conseguiu pontuar no Estádio Olímpico de Turim. Chegou a abrir o placar com Retegui aos 26’, mas levou a virada por 2 a 1 ao sofrer gols de Ivan Ilic e Adams, respectivamente.