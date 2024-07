Palpite: Independiente del Valle x Boca Juniors – Copa Sul-Americana – 17/7/2024

(Foto: Reprodução / Instagram)







Publicada em 17/07/2024

Após ter feito uma campanha abaixo das expectativas na Copa Libertadores, o Independiente del Valle ganhou o direito de disputar vaga contra o Boca Juniors nas oitavas de final da Sula, que terminou na vice-liderança do Grupo D na fase inicial da competição. O jogo começa às 21h30 (de Brasília) da quarta-feira (17). As equipes se encontram no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, Equador. Assista na Disney Plus.

Palpite Independiente del Valle x Boca Juniors

Após ter realizado performances pouco convincentes na fase de grupos da Liberta, o Independiente del Valle ficou na terceira posição do Grupo F e ganhou vaga na 2ª rodada da Sula. Enquanto isso, o Boca Juniors não conseguiu cumprir seu principal objetivo na fase inicial da Copa Sul-Americana, onde acabou na vice-liderança ao ver o Fortaleza na ponta do Grupo D.

Ainda que a pressão deva acontecer em sua maioria pelo clube equatoriano, o Boca Juniors sabe se defender bem. Podendo propor um estilo de jogo defensivo, existe a possibilidade de um jogo com poucos gols assinalados e a igualdade no marcador final. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Independiente del Valle e seu desempenho atual

O Independiente del Valle segue provando o porquê é considerado o clube mais respeitado do Equador na atualidade. Na fase inicial da divisão de elite do futebol equatoriano, disputou a liderança desde o começo com outros grandes clubes.

No entanto, ao final das quinze primeiras rodadas, desbancou o Barcelona de Guayaquil, LDU Quito e Aucas, conseguindo finalizar sua participação no topo da tabela com 35 pontos conquistados.

Na Copa Libertadores, não teve a mesma sorte. Em grupo com Palmeiras, San Lorenzo e Liverpool-URU, era um dos favoritos a avançar nas duas primeiras posições. Porém, o San Lorenzo surpreendeu e passou aos playoffs juntamente com o Verdão.

Boca Juniors e sua última performance

O Boca Juniors realizou campanhas sólidas no primeiro semestre de 2024. Na primeira competição disputada em território argentino (Copa da Liga Profissional), terminou entre os quatro melhores colocados, sendo eliminado apenas na semifinal.

Posteriormente, iniciou sua disputa na Liga Profissional, que é considerado o Campeonato Argentino. Nele, faz um começo de trajetória razoável, estando na 11ª posição ao final da 5ª rodada entre os 28 participantes, com sete pontos somados.

Já na Copa Sul-Americana, disputou a liderança do Grupo D ponto a ponto contra o Fortaleza. Porém, levou a pior e teve que se contentar com a segunda colocação, ficando à frente dos outros dois concorrentes da chave (Nacional Potosí e Sportivo Trinidense).