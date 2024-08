Palpite: Huachipato x Racing – Copa Sul-Americana – 13/8/2024

Foto German Garcia Adrasti







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/08/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Por ter tido uma campanha robusta na fase inicial, o Racing terá o direito de decidir vaga nas quartas de final na Argentina. Enquanto seu oponente, Huachipato, conseguiu vaga nesta fase após eliminar o Racing Montevideo na primeira rodada do mata-mata. O jogo começa às 19h (de Brasília) da terça-feira (13). As equipes se encontram no Estádio CAP, em Talcahuano, Chile.

Palpite Huachipato x Racing Club

Após ter sido eliminado na fase de grupos da Copa Libertadores, o Huachipato garantiu presença no mata-mata da Copa Sul-Americana, eliminando o Racing de Montevidéu na briga por vaga nas oitavas de final. Enquanto isso, o Racing Club vive um bom momento na temporada, onde além de brigar por título no Campeonato Argentino (Liga Profissional), garantiu a liderança de seu respectivo grupo na fase inicial da Sula.

Em excelente momento na temporada, o Racing Club sabe da dificuldade de encarar o Huachipato no Chile. Por este motivo, o clube visitante deve adotar uma postura menos ofensiva e focar na igualdade ao final dos 90 minutos, devendo este resultado ficar de bom tamanho para ambas as equipes. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Experimente o melhor das apostas esportivas com o código bônus Superbet.

Huachipato e seu desempenho atual

O Huachipato tem tido uma vexatória campanha na atual temporada. No Campeonato Chileno, a equipe que é a atual campeã do torneio, é apenas a 15ª colocada ao final da 18ª rodada.

Deste modo, o clube que chegou a ser protagonista da divisão de elite do futebol chileno no ano passado, segue sendo uma das rebaixadas em 2024. Com 18 pontos somados ao final da 18ª rodada, faz uma campanha de quatro vitórias, seis empates e oito derrotas.

Na Copa Libertadores, o elenco terminou sua fase inicial na terceira posição do Grupo C, sendo despromovido para a Sula. Na primeira rodada do mata-mata da Copa Sul-Americana, desbancou o Racing de Montevidéu nas penalidades máximas.

Racing e sua última performance

O Racing Club segue realizando performances sólidas e consistentes nesta altura da temporada. Com exceção da Copa da Argentina, onde acabou eliminado de forma precoce na segunda fase da competição, segue sendo um forte candidato a brigar por título nos outros torneios.

No Campeonato Argentino, aparece na quarta posição com 17 pontos conquistados ao final da décima rodada. Resultado de uma trajetória marcada por cinco vitórias, dois empates e três derrotas, segue próximo à liderança.

Na fase inicial da Copa Sul-Americana, o Racing teve uma performance robusta e consistente. Terminou na liderança do Grupo H, somando 15 pontos dos 18 disputados, surpreendeu o Red Bull Bragantino que era o favorito (na teoria) para terminar em primeiro.