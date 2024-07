Palpite: Hearts x Tottenham – Amistoso Internacional – 17/7/2024

(Foto: Divulgação/Premier League)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Considerado como um dos clubes mais respeitados da Escócia após o Rangers e Celtic, o Hearts terá o mando de campo em jogo amistoso contra o Tottenham. O jogo começa às 15h (de Brasília) da quarta-feira (17). As equipes se encontram na Tynecastle Park, em Edimburgo, Escócia.

Palpite Hearts x Tottenham

Considerado a terceira potência do futebol escocês nos dias atuais, o Hearts ficou mais uma vez na 3ª posição da última Premiership, apesar de não ter tido a menor chance de título contra os dois principais clubes do país. Enquanto isso, o Tottenham faz sua primeira aparição após o período de recesso, iniciando sua preparação para a próxima edição da Premier League.

Ainda que seja indiscutível a maior qualidade técnica do Tottenham, é indicado apostar com cautela no confronto. Sendo um jogo amistoso e o Hearts tendo o mando de campo, pode oferecer algum risco ao clube inglês durante os 90 minutos, mas é inegável o favoritismo dos Spurs. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Tottenham”.

Palpite Final: Tottenham vence

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Hearts e seu desempenho atual

O Hearts é um velho conhecido em território escocês. Apesar de ter um time qualificado tecnicamente, não consegue brigar por título em seu país, já que é muito inferior em relação aos dois principais clubes (Rangers e Celtic).

Na última edição da Premiership, que é considerada a divisão de elite do futebol escocês, terminou na terceira posição com 68 pontos somados, atrás apenas do próprio Celtic e Rangers que terminaram com 93 e 85, respectivamente.

No primeiro e único amistoso preparatório disputado pelo Hearts, teve o mando de campo contra o Lorient. Mesmo assim, foi derrotado, de virada, por 2 a 1.

Tottenham e sua última performance

O Tottenham não teve a campanha dos sonhos na temporada passada. Devido ao alto valor de seu elenco e a grandeza do clube, era esperado que terminasse pelo menos entre os quatro primeiros na Premier League.

No entanto, teve que se contentar com a quinta colocação na principal competição de pontos corridos do mundo. Com 66 pontos somados, ficou atrás do Manchester City, Arsenal, Liverpool e Aston Villa.

Até o momento, os Spurs acertaram uma única transferência para a temporada 2024/2025. O croata Vuskovic chegou ao clube neste mês, atleta que fazia parte do HNK Hajduk Split.