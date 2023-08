Somando com as últimas partidas do Campeonato Argentino, a equipe de La Plata está com uma incrível sequência de cinco vitórias consecutivas.No duelo de conclusão, visitou o Argentinos Juniors, fora de casa, e saiu com o sucesso por 3 a 2. O Estudiantes dominou o jogo durante a primeira e o início da segunda etapa. Na metade do segundo tempo para frente, el bicho colorado reagiu, mas já era tarde demais.