Com uma das melhores campanhas, o Girona joga contra o Celta de Vigo pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol. O início será nesta sexta-feira (27), às 16h (de Brasília). E o palco do confronto será o Estádio Montilivi, em Girona, na Espanha. Assista na ESPN 4 e no STAR+.