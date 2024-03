Palpite: Fulham x Tottenham Hotspur – Premier League – 16/3/2024

(Foto: Divulgação/Premier League)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/03/2024 - 01:04 • São Paulo (SP)

Vindo de derrota, o Fulham terá pela frente a equipe do Tottenham que chega com duas vitórias seguidas. O jogo será neste sábado (16) às 14h30 (de Brasília). E o palco do duelo será o Estádio Craven Cottage, em Londres, Inglaterra. Assista na ESPN e no STAR+.

Palpite Fulham x Tottenham Hotspur

O Fulham tinha duas vitórias seguidas, mas acabou sendo derrotado no jogo mais recente que disputou. Já o Tottenham vem de dois sucessos consecutivos e perdeu apenas uma das últimas seis partidas. The Cottagers querem uma vaga em competições europeias, enquanto The Spurs buscam vaga na Liga dos Campeões.

É aguardada uma partida muito disputada na capital inglesa, pois os dois times buscam a vitória acima de tudo. E o prognóstico que indicamos é no mercado de “Total de Escanteios – Mais de 9,5”. Nesta opção, precisamos de dez ou mais escanteios no jogo, somando os números de ambos.

Palpite do Jogo - Total de Escanteios – Mais de 9,5

Como chega o Fulham

O Fulham vem de um resultado ruim no jogo mais recente que disputou, perdendo para o Wolverhampton por 2 a 1 no estádio Molineux pela 28ª rodada da Premier League. Mesmo fora de casa, The Cottagers tiveram muitas chances, mas não conseguiram concluir bem.

Ao longo dos 90 minutos, The Wolves tiveram somente três chutes no alvo. Entre essas oportunidades mais claras, Rayan Aït-Nouri abriu o placar com assistência de Toti. Após ótima jogada de João Gomes, Nelson Semedo chutou da entrada da área, contou com desvio e ampliou o resultado.

O último sucesso do time do treinador Marco Silva foi sobre o Brighton por 3 a 0, jogando no estádio Craven Cottage. Apesar da diferença no placar, os dois tiveram chances similares, mas apenas um conseguiu ser mais eficaz.

Harry Wilson driblou o defensor e colocou os donos da casa na frente aos 21 minutos. Logo depois, o camisa 8 cruzou na área e Rodrigo Muniz cabeceou forte para ampliar. No final da partida, Adam Traoré também deixou o seu e fechou a conta.

Atualmente, o Fulham tem um total de 35 pontos e está em 12º lugar da classificação geral do Campeonato Inglês. Dentre as 28 rodadas, conquistou dez vitórias, cinco empates e saiu de campo derrotado 13 vezes.

Como chega o Tottenham Hotspur

O Tottenham Hotspur chega a esta 29ª rodada com duas vitórias seguidas e brigando por posições na parte de cima da tabela. Em seis jogos, perdeu somente uma vez, faturou quatro sucessos e teve uma igualdade.

Ocupando a quinta posição da classificação da Premier League, The Spurs possuem 53 pontos conquistados. A pontuação foi obtida por meio de 16 vitórias e cinco empates, mas também acabou perdendo seis vezes.

A última derrota do Tottenham foi para o Wolverhampton, em casa, com o placar de 2 a 1. João Gomes brilhou neste jogo, anotando dois gols para os visitantes. A equipe mandante marcou somente com Dejan Kulusevski.

Em redenção, a equipe de Ange Postecoglou ganhou do Crystal Palace por 3 a 1 no Tottenham Hotspur Stadium. Timo Werner, Romero e Son marcaram os três gols dos donos da casa. The Eagles apenas descontaram com Eberechi Eze.

Recentemente, o Tottenham encarou o Aston Villa no estádio Villa Park e ganhou de goleada, 4 a 0. Todos os gols saíram no segundo tempo, com Maddison, Brennan Johnson, Son e Werner balançando as redes.