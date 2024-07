Palpite: Fortaleza x São Paulo – Campeonato Brasileiro – 27/7/2024

Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro

Ingressando recentemente entre os quatro melhores colocados da Série A do Brasileirão, o Fortaleza terá a difícil missão de encarar o Tricolor Paulista, que segue logo atrás com apenas um ponto a menos. O jogo começa às 21h30 (de Brasília) de sábado (27). As equipes se encontram na Arena Castelão, em Fortaleza. Assista no Premiere.

Palpite Fortaleza x São Paulo

Em seu melhor momento da temporada, o Fortaleza venceu seis dos últimos oito confrontos na Série A do Brasileirão, ingressando recentemente pela primeira vez no G4. Do outro lado, o São Paulo perdeu apenas uma das últimas oito rodadas disputadas, seguindo cada vez mais próximo do G4 do Campeonato Brasileiro.

Após empatar com o líder da competição, o Tricolor Paulista terá outra pedreira pela frente e deve focar em se defender como visitante. O Fortaleza continua embalado no Brasileirão, mas deve ter dificuldade em vazar a rede do organizado e estruturado elenco do São Paulo. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo, e estão sujeitas à mudança. Consulte as odds atualizadas no site das casas de apostas.

Fortaleza e seu desempenho atual

O Fortaleza ostenta sua maior sequência de partidas sem derrota na Série A do Brasileirão. Venceu quatro das cinco últimas rodadas disputadas, além do empate por 1 a 1 contra o Criciúma na partida mais recente.

Além disso, o Tricolor Cearense perdeu apenas uma partida nas dez aparições mais recentes, sendo um dos clubes da atual edição do Campeonato Brasileiro com maior aproveitamento neste período.

Dessa forma, o Fortaleza finalmente alcançou o G4 na tabela. Ao final do primeiro turno, aparece na quarta colocação com 33 pontos conquistados, resultado de uma campanha com nove vitórias, seis empates e apenas três derrotas.

São Paulo e sua última performance

O São Paulo se tornou outra equipe sob o comando de Luis Zubeldía. O treinador argentino consegue conciliar o excelente potencial ofensivo do elenco tricolor juntamente com uma sólida organização defensiva.

Na última vez que entrou em campo, o Tricolor Paulista recebeu o líder da competição, Botafogo, no Estádio do MorumBIS. Começou melhor e abriu o placar com Lucas Moura, logo aos 6 minutos da etapa inicial.

No entanto, o Fogão reagiu rapidamente e virou a partida antes dos 22 minutos, com gols de Tiquinho Soares e Cuiabano. No entanto, o São Paulo reagiu na segunda etapa e foi melhor, conseguindo buscar a igualdade em 2 a 2 com o último tento da partida sendo assinalado por Ferreira, aos 61’.